Het feest barst los in Zwolle: PEC scoort wéér vijf keer en loopt weg bij FC Eindhoven

Een makkie in eigen huis, het was PEC Zwolle dit seizoen nog niet gegund. Ook tegen FC Eindhoven, de naaste achtervolger, kreeg de ploeg van Dick Schreuder het zorgeloze avondje niet cadeau. Al stond er met 5-2 toch een uitslag van statuur op het scorebord.

De belangen waren duidelijk voor de Zwollenaren: bij winst nam PEC, dat derde stond, zes punten afstand van de nummer vier FC Eindhoven. Bij een nederlaag bleef de ploeg van Rob Penders aangehaakt bij de top in de eerste divisie.

Zelfvertrouwen

Een overwinning was vooraf absoluut geen zekerheid. In de afgelopen thuiswedstrijden ging het de ploeg lang niet altijd makkelijk af. De Zwollenaren liepen in de helft van de thuiswedstrijden dit seizoen tegen puntverlies aan. PEC poetste het zelfvertrouwen vorige week tegen TOP Oss op door met ruime cijfers te winnen (0-5). Schreuder zag dan ook geen reden om zijn basiselftal veranderen.

Waar PEC in eerdere thuiswedstrijden moeite had met scoren, was de eerste kans nu raak. Na zeven minuten zorgde Younes Taha voor 1-0, nadat hij zich door de verdediging van de Eindhovenaren worstelde.

Lang konden de Zwollenaren, die voor de vierde keer op rij in een uitverkocht eigen stadion speelden, niet genieten van de voorsprong. Zes minuten later schoot Jasper Dahlhaus de bal langs zijn directe tegenstander Bram van Polen en keeper Jasper Schendelaar: 1-1.

Allesbehalve saai

Even later zorgde Luis Görlich, na een schitterende pass van Thomas van den Belt, voor de 2-1. Daarna voorkwam Van Polen nog de gelijkmaker door een bal van de lijn halen. Verder spektakel bleef in de eerste helft uit.

Na rust was het allesbehalve saai. Al snel zorgde Lamine Diaby-Fadiga voor 2-2 en dus moest PEC weer op jacht naar een doelpunt. Dat lukte na een uur via Bart van Hintum. Hij schoot een vrije trap achter keeper Nigel Bertrams.

Zorgeloze slotfase

Het brak de ban voor de Zwollenaren, want snel daarna besliste Taha na een goed uitgespeelde aanval de wedstrijd: 4-2. In de slotminuut kon invaller Samir Lagsir, die net terug is van een zware knieblessure, er nog 5-2 van maken. Daardoor kon de ploeg van Schreuder een zorgeloze slotfase tegemoet en drie punten bijschrijven en stijgt de ploeg naar de tweede plek.

PEC Zwolle - FC Eindhoven 5-2 (2-1). 7. Younes Taha 1-0, 13. Jasper Dahlhaus 1-1, 19. Luis Görlich 2-1, 50. Lamine Diaby-Fadiga 2-2, 64. Bart van Hintum 3-2, 66. Younes Taha 4-2, 90. Samir Lagsir 5-2.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen (46. Chirino), R. van den Berg, Van Hintum; Görlich (71. Kersten), Van den Belt, D. van den Berg, Tutuarima; Taha (71. Zitman) en Mrkonjic (58. Lagsir); Thy.

