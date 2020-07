Het gevoel voor Zwolle is bij stylist Dean Wilkins nooit verdwenen

De elf van PECNu er in Nederland voorlopig niet gevoetbald wordt, stelt De Stentor elke zaterdagavond aan de hand van een thema een kleurrijk PEC-team op. We graven in het rijke spelersbestand van de club en van de ‘aanvoerder’ stoffen we een gedenkwaardig verhaal uit het archief van de krant af. In aflevering 6: de Zwolse topaankopen en Dean Wilkins, Engelsman vol mooie herinneringen (27-10-2012).

Dean Wilkins, Engelse stylist op het Zwolse middenveld. Drie seizoenen speelde hij bij PEC, waarna hij zich in Engeland ongeveer tot ‘Mister Brighton’ liet kronen, met twintig dienstjaren als speler, jeugdtrainer en manager. ,,Dat is lang, natuurlijk, en nu is Southampton mijn club. Maar ook die drie jaar in Zwolle vergeet ik nooit meer”, zegt Wilkins vanuit Engeland, blij verrast met de belangstelling vanuit Nederland.

De foto bij dit artikel (onder) komt ter sprake. ,,Is dat de foto waar ik op sta met Gerald Vanenburg? Ja, die heb ik. Vanenburg ben ik regelmatig tegengekomen, ook toen hij nog bij Ajax speelde. Eén van de meest technische spelers die ik ooit heb gezien. Deed Ruud Gullit mee in die wedstrijd? Ja, hè? Eric Gerets was aanvoerder zeker? PSV had wel wat namen lopen, zeg.”

Volledig scherm PEC Zwolle-PSV in het voorjaar van 1987. Het gras is hoog, de tribunes zitten vol. Dean Wilkins (midden) jaagt Gerald Vanenburg op. Achter hen Sören Lerby, rechts Frank Arnesen. PSV-verdediger Ivan Nielsen wacht af, uiterst rechts is een glimp van Aziz Doufikar te zien. © Jan Drost

Even makkelijk dreunt Wilkins zijn medespelers van destijds op. ,,Foeke Booy in de spits, Jantje Weggelaar rechtsback, Alex Kamstra, Wilco van Buuren, Ad Raven op doel, Alex Booy, Aziz Doufikar, Gerrit Visscher, Hennie Verschoor, mijn landgenoot Tony McNulty... Edwin van Ankeren kwam er toen net bij, geloof ik. Die was ongelooflijk snel. Heel krachtig ook voor zijn leeftijd.”

Wilkins zelf kwam als jonge twintiger naar PEC Zwolle. Hij had net twee seizoenen doorgedraafd: een contract bij Queens Park Rangers, links en rechts uitgeleend en in de zomer speelde hij vrolijk verder bij MyPa in Finland. ,,Heb ik twee jaar gedaan. Geen vakantie nee, maar dat maakte me niks uit. Op die leeftijd was dat ook geen probleem.”

WK 1978

Wilkins wist niks van PEC toen hij er in het voorjaar van 1984 een driedaagse stage afwerkte. ,,Toen kreeg ik in de gaten dat Johnny Rep er speelde. Dat vond ik ongelooflijk. Rep! Die herinnerde ik me heel goed van het WK uit 1978.”

Wilkins maakte een goede indruk en mocht komen. Met Rep speelde hij niet meer samen; die vertrok naar Feyenoord. Zijn eerste seizoen was geen onverdeeld succes voor Wilkins. ,,Ik vond het moeilijk om me te settelen. In het elftal was het ook erin, eruit. Meestal zat ik op de bank. Co Adriaanse was trainer, PEC was volgens mij zijn eerste club. We degradeerden.”

Quote Er gingen geruchten dat ik op het lijstje van PSV stond, omdat Jan Heintze wellicht terug zou keren naar Denemarken Dean Wilkins

In de eerste divisie vond Wilkins zijn draai. Niet op het middenveld, waar hij voor was gehaald, maar als linksback. ,,Toen speelde ik elke wedstrijd, we promoveerden samen met Den Haag. Er gingen geruchten dat ik op het lijstje van PSV stond, omdat Jan Heintze wellicht terug zou keren naar Denemarken.”

Dat ging niet door; Heintze bleef PSV nog vele jaren trouw en Wilkins trapte af voor zijn derde jaar in Zwolle, nu weer in de eredivisie. ,,Edwin Duim kwam, een jonge jongen, hij werd linksback. Ik had zelf weer een goed jaar, nu op het middenveld. Volgens mij eindigden we in de middenmoot.”

Met een elfde plek was dat inderdaad het geval. ,,Dat jaar in de eerste divisie hadden we echt een goed team. We geloofden ook dat we onszelf konden verbeteren en goed mee konden komen in de eredivisie.”

Jos Hooiveld

Wilkins is tegenwoordig teamcoach bij Southampton in de Premier League. Hij verzorgt grotendeels de veldtrainingen van de hoofdmacht, waar met verdediger Jos Hooiveld nog een oud-speler van Zwolle rondloopt. ,,We hebben het wel eens over Zwolle, gisteren zelfs nog. Echt! Ik had wat lekkers meegenomen naar de training. Jos zei: ‘Dat heb je zeker uit Zwolle gehaald’, haha. En nu bel jij, wat een toeval.”

Wilkins volgt de verrichtingen van zijn oude club nog altijd. ,,Tuurlijk, dat heb je toch met clubs waar je fijne herinneringen hebt. Joh, ik weet nog goed hoe we ons op wedstrijden voorbereidden. Jantje Weggelaar en Martin Wiggemansen kwamen uit Amsterdam, dan gingen we eerst bij mij een paar potjes darten om wat te ontspannen.”

Het nieuwe stadion heeft hij nog niet gezien, sowieso kwam Wilkins na zijn afscheid in 1987 nooit meer terug in Zwolle. ,,Ik ben er wel een paar keer langsgereden. Op weg naar Groningen om een speler te scouten.”

Contacten zijn er dus niet veel meer. Zes jaar geleden wilde Wilkins zijn kans grijpen om zijn oude trainer Co Adriaanse nog eens te spreken. ,,Hij moest met Porto spelen in Portsmouth, dat is vlakbij mij. Ik wilde erheen om eens bij te praten. Werd Co de dag voor de wedstrijd ontslagen...”

De Stentor, Anton van Gerner, 27 oktober 2012

Naschrift: Dat bezoek van Dean Wilkins (58) aan Zwolle komt er alsnog, rond de wedstrijd tegen FC Utrecht in 2019. Hij ontmoet oude bekenden als René IJzerman en Alex Booy en geniet van de groei van de club, die een grote rol heeft gespeeld in zijn voetballeven. In Zwolle beseft Wilkins ook dat hij na zijn actieve loopbaan als coach verder wil gaan. Wilkins is na zijn periode bij Southampton nog assistent-trainer bij Reading en Sheffield United, met Nigel Adkins als manager. Hij werkt tegenwoordig als head of coaching bij Crystal Palace.

En oh ja, die tweede zege van PEC Zwolle tegen PSV komt er alsnog, in september 2014 (3-1). Jesper Drost, Joost Broerse en Ben Rienstra tekenen voor de treffers in het succesvolste PEC-seizoen ooit (zesde plaats).