Het is rond: Reijnen keert terug bij PEC Zwolle

pec zwolle Japanse ogen zijn gericht op de internatio­nal van PEC Zwolle: Yuta Nakayama

19 juni Met Japans international Yuta Nakayama (22) is eredivisionist PEC Zwolle vertegenwoordigd op de Copa América. In Azië verwachten ze veel van de verdediger, die zijn talent in Overijssel tot bloei wil laten komen.