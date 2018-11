Het kan altijd beter, vinden vader en zoon Namli

‘Het is leuk dat de mensen positief zijn, maar ik weet dat het nog beter kan’

(8-12-2017)

,,Elke wedstrijd die ik speel, bespreek ik na met mijn vader. Vanaf het moment dat ik begon met voetballen, is hij een mentor voor me. Hij houdt me altijd scherp. Mijn vader kent me het beste van iedereen. Qua voetballer, maar ook als mens. Hij weet precies wat ik kan en wat beter moet. Als mijn vader iets zegt, kan ik dat altijd aannemen. Er zijn gasten die van alles willen roepen, maar mijn vader is de enige die me écht goed kent. Ook als ik zelf weet dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld, voelt het goed als hij dat voor me bevestigt. Hij is altijd kritisch, straight. In de jeugd kon ik drie keer scoren in een wedstrijd, maar had hij het nooit over die doelpunten. Wel over wat beter kon.”