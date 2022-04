Het kan altijd nóg gekker dan de IJsselderby, weten Djavan Anderson (PEC) en Cuco Martina (GA Eagles)

RIVALITEIT

Djavan Anderson: ,,Met Cambuur heb ik de Friese derby gespeeld tegen SC Heerenveen. Ook geweldig. Maar hoe fanatiek ook, het is niet te vergelijken met de derby’s die ik in Italië heb meegemaakt. Dat merkte ik in Rome, als speler van Lazio. Daar zei onze president letterlijk: ‘Het maakt niet uit wat we dit seizoen doen, als we maar winnen van AS Roma’. Voor hem is dit de belangrijkste wedstrijd van het jaar. En niet alleen voor hem. Neem sommige restauranthouders. Als we van AS Roma winnen, kunnen we een jaar lang gratis eten. Maar oh wee, als je de derby verliest. Dan kom je niet eens meer binnen.”