Het middenveld van PEC Zwolle is een grote legpuzzel

1. Nieuw strijdplan

Voor de tactici onder ons: PEC voetbalde de afgelopen maand in een soort 4-2-2-2-systeem. Los van dat je je kunt afvragen waarom hoofdtrainer John van ’t Schip van de Zwolse huisstijl is afgestapt (hij mist specifieke kwaliteiten voor 4-3-3) en in hoeverre de nieuwe tactiek nu rendeert, draait het vooral om drie posities op het middenrif die continu aan verandering onderhevig zijn. Namli is op papier namelijk rechtsbuiten, maar schuift in de praktijk ver naar binnen om als aanvallende middenvelder te fungeren en rechtsback Ehizibue op te laten stomen. Zo vormde Namli de voorbije wedstrijden in de as een koppeltje met Genreau, geschaduwd door het controlerende duo Hamer-Bouy. Flemming en Van Duinen gingen als diepste aanvallers ver uit elkaar spelen.