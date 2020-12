Het moeilijke jaar van PEC-verdediger Thomas Lam: ‘Ik hoop dat ik alle ellende nu wel heb gehad’

Elke voetballer heeft weleens een seizoen dat het tegen zit, dat het net even de andere kant opvalt. Thomas Lam (27) heeft nu zo’n jaar, maar dan in het extreme. Want bij de Fin gaat het niet meer om een balletje dat via de binnenkant van de paal weer in het veld rolt in plaats van erin. Of een doelpunt dat wordt afgekeurd omdat de VAR vindt dat de speler van PEC een halve millimeter buitenspel stond.