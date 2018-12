Het schip van PEC Zwolle is zinkende

Toen PEC Zwolle het eerste eredivisieduel van 2018 met 1-0 won van NAC, stapten de spelers in januari teleurgesteld van het veld. De revelatie van de eerste seizoenshelft had een grotere score moeten neerzetten tegen de Brabantse laagvlieger, was de perceptie toen. In de laatste thuiswedstrijd van het jaar tegen een op papier zelfs minder NAC zat er voor PEC niet eens een nipte zege in. Toch prezen spelers en trainer zich na het teleurstellende optreden en de tricky slotfase nog gelukkig met een punt ook. Optreden, resultaat en ook de ontstane teneur van berusting stonden symbool voor hoe diep PEC in een jaar tijd is gezonken.