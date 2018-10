Het spel van PEC Zwolle wordt van kwaad tot erger

1. Vertrouwen

Aanvoerder Bram van Polen was kraakhelder nadat PEC Zwolle in Staphorst op genante wijze was ontsnapt in het bekertoernooi. ,,Er zit geen voetbal meer in, er is heel weinig zelfvertrouwen. Een schande dat onze keeper ons redt. Zij deden het heel goed, maar wat wij nu laten zien is echt veel en veel te weinig. Je ziet dat er heel weinig vertrouwen in zit. Als er ook maar iets misgaat, gaan we heel erg op zeker spelen en durven we niet meer het voetbal te spelen dat we jarenlang en in de voorbereiding hebben laten zien.”