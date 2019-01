Het voetballeven lacht Ruben Ligeon weer toe

Zijn laatste wedstrijd in de eredivisie? Die speelde Ligeon - grappig genoeg - thuis tegen Feyenoord (3-4), in maart 2018. Precies, bijna een jaar geleden. Sindsdien was het kommer en kwel voor de oud-speler van Ajax (26). Ligeon kwam onder coach John van 't Schip geen minuut meer in actie en een zomers vertrek lag voor de hand. Het is dat Ligeon niet akkoord ging met ontbinding van zijn contract, anders had de verdediger allang niet meer in Zwolle gevoetbald.