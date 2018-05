HHC Hardenberg hengelt naar PEC Zwolle-verdediger Bruintjes

,,Ik heb met de hoofdtrainer gezeten. We hebben een goed gesprek gehad", aldus Bruintjes. Of hij in Hardenberg gaat voetballen, kan hij nog niet zeggen. ,,Ik heb me ook aangemeld voor een Pabo-studie. Voor mij is het belangrijk dat voetbal en school straks te combineren zijn. Bovendien zijn er meer clubs geïnteresseerd. Ik laat het rustig op me afkomen."