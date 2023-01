Hicham Acheffay (22) krijgt kans zich bij PEC Zwolle te bewijzen, Schreuder hoopt op extra keeper

Acheffay maakte in 2021 de overstap van Grasshoppers naar De Graafschap. Daarvoor speelde hij bij Jong FC Utrecht, Jong Vitesse en in de jeugd van Ajax en FC Volendam. Hij heeft tachtig duels in de eerste divisie achter zijn naam staan, waarin hij twaalf keer scoorde. ,,Hij was al eens eerder bij onze scouting in beeld”, verklaart PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder. Acheffay kan ook nog met dispensatie voor Onder-21 in actie komen. ,,Dat is voor ons een voordeel, want we willen dat onder 21 promoveert.”