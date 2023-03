Hicham Acheffay (22) vindt plezier in voetbal terug bij PEC Zwolle: ‘Leer hier meer dan bij De Graafschap’

Hicham Acheffay (22) mocht vertrekken bij De Graafschap, omdat hij geen zicht had op speelminuten. Een maand later heeft hij zijn eerste basisplaats bij PEC Zwolle te pakken. De Amsterdammer is blij dat hij weer plezier in het voetballen heeft. ,,Ik moet gewoon vrij zijn in mijn hoofd.”