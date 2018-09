Hiwat terug in Zwolle: 'Ik dacht: waarom niet proberen?'

Tijdens het trainingskamp in Turkije, in de aanloop naar de tweede seizoenshelft, praatte Hiwat met de clubleiding van Helmond Sport over zijn toekomst. Tevreden verliet de aanvaller het gesprek. ,,Ze waren positief en wilden me erg graag bij houden." Des te verbaasder was Hiwat enkele maanden later, toen Helmond Sport besloot zijn contract tóch niet te verlengen. Die mededeling zag hij niet aankomen, ook zijn teamgenoten niet. ,,Ik heb in twee seizoenen toch 63 wedstrijden gespeeld. Het is een beetje raar gelopen allemaal.''