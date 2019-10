Hoe een bescheiden scharminkel in Den Bosch een stabiele verdediger werd voor PEC Zwolle

Erik van der Ven, zes jaar jeugdtrainer en maakte Kersten ook als beloften- en assistent-trainer mee:

,,Bij TOP Oss O11 was ik voor het eerst zijn trainer. Toen was hij voor zijn leeftijd al ontzettend groot. Ik wist toen al dat hij prof zou worden, ook omdat hij de beste was van die jongens. Bij Den Bosch in de jeugd kwam hij flink in de groei. Daardoor kreeg hij last van zijn motoriek, maar hij bleef zich in alle andere facetten ontwikkelen. Ik heb hem zes jaar in de jeugd gehad. Hij was toen nog heel tenger. Mede door een blessure begon hij met de krachttraining. Dat zie je nu wel.”