Hoe lost Cruijff-adept Van 't Schip de defensieve puzzel van PEC Zwolle op?

PEC Zwolle heeft grote defensieve zorgen voor de jaarafsluiter tegen ADO Den Haag. Trainer John van ’t Schip mist vrijdag liefst vier verdedigers en moet daarmee de lastigste puzzel sinds zijn komst leggen. ,,Daar gaan we pas na de bekerwedstrijd tegen NEC naar kijken", zei hij na de zege op Willem II.

Uitgerekend de enige twee spelers die op scherp stonden, liepen in het duel met Willem II tegen een gele kaart aan. Daardoor kan PEC Zwolle vrijdagavond niet beschikken over Youness Mokhtar en Dirk Marcellis. De absentie van de linksbuiten is een aderlating. Mokhtar was dit seizoen als vaste kracht al vijf keer trefzeker. Hij hielp PEC dinsdag ook op weg naar de kwartfinale door eerst een penalty te versieren (gemist door Erik Bakker) en uiteindelijk alsnog de openingstreffer op zich te nemen.

Op links

Toch bezorgt zijn schorsing de coach minder hoofdbrekens dan die van Marcellis. De verwachting is dat Terell Ondaan naar de linkerkant verhuist in de aanval, waardoor de coach alleen moet bepalen wie zijn spits wordt in Den Haag. Gezien zijn sterke invalbeurt in Tilburg, zou Piotr Parzyszek wel eens de voorkeur kunnen krijgen boven Erik Israelsson en Stef Nijland. Een andere optie zou een basisplek voor Wouter Marinus kunnen zijn. In dat geval kan Ondaan blijven staan als spits.

Achterhoede

Het grootste hoofdpijndossier is echter de achterhoede. Dico Koppers scheurde in september zijn achillespees. Een maand geleden viel ook Philippe Sandler aan de linkerkant van de verdediging weg toen hij tegen PSV zijn sleutelbeen brak. Nicolas Freire meldde zich vorige week met een dikke enkel in de ziekenboeg. Marcellis is dus de vierde van de zes oorspronkelijke verdedigers in de Zwolse selectie die ontbreekt in het laatste competitieduel van 2017.

Verrassen

Tegen ADO zijn Bram van Polen en Kingsley Ehizibue alleen inzetbaar. Laatstgenoemde fungeerde vorig seizoen nog vooral als aanvaller. Met controleur Rick Dekker in het hart van de defensie had de staf van PEC de laatste weken al een extra verdediger gecreëerd. Dan blijft er nog een plek vacant, vanwege de schorsing van Marcellis. Daardoor kan het niet anders dan dat Van ’t Schip gaat verrassen: Hij komt in Den Haag met een nieuwe basisspeler, een gelegenheidsverdediger of nieuwe formatie op de proppen. Het is interessant om te volgen voor welke optie de aanvallend ingestelde oefenmeester kiest om de problemen in zijn achterhoede op te lossen.

1. Een belofte

Centrale verdediger Sander van Looy tekende in oktober een profcontract bij PEC Zwolle, maar maakte opmerkelijk genoeg ondanks alle defensieve problemen nog niet zijn debuut in de hoofdmacht. Als hij in Den Haag naast Dekker in de basis begint, blijft Van Polen linksback. Van ’t Schip kan ook overwegen Jong PEC-backs Shaquile Woudstra, die al drie keer inviel, of Joran Swart in te passen. In dat geval verhuist Van Polen met al zijn ervaring naar het centrum van de verdediging.

2. Een gelegenheidsverdediger

Ryan Thomas kan alles. Ook als hij in de defensie plaats zou moeten nemen, zou je waarschijnlijk door zijn loopvermogen en gogme niet merken dat hij er voor het eerst speelt. Hoewel hij slechts 1,74 meter lang, is zijn kopkracht juist nog een reden om eens als mandekker te posteren. De vraag is of Van ‘t Schip het moet riskeren om de beste speler van het geroemde middenveld te halen. Doet hij dat wel, dan komt er op het middenveld een plek vrij voor Nijland, Marinus of Israelsson. Laatstgenoemde zou sowieso wel een uit de hoge hoed getoverd kunnen worden. Met zijn lengte en kopkracht is Israelsson, die dit seizoen twee keer als spits in de basis begon, ook het overwegen waard.

3. Een andere formatie