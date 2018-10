Hongerige Italiaan Scamacca kan ‘vloek van De Kuip’ niet doorbreken

Waar de Zweedse balvirtuoos een god is in een zelfgecreëerde, magische voetbalwereld, heeft de Italiaanse huurling van PEC Zwolle nog een lange weg te gaan. ,,Zlatan is speciaal, in alles wat hij doet. Een unieke voetballer met een bijzonder karakter. Daarnaast heeft hij snelheid en techniek. Hij is mijn idool. Ik kijk op YouTube filmpjes van hem. Al sinds toen ik een kind was. Het is een geweldige speler. Daar kan ik alleen nog maar van dromen.”