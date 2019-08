Huiberts debuteert bij PEC Zwolle: ‘Ja, op deze dagen denk ik aan mijn vader’

Een mooi moment in de mixed-zone, kort na afloop van FC Utrecht-PEC Zwolle (3-1). John van den Brom, de trainer van de tegenstander, slaat zijn arm over de schouder van Dean Huiberts en zegt: ,,Gefeliciteerd jongen. Ik denk dat jouw oom heel trots op je is.” De 19-jarige middenvelder van PEC Zwolle, met glinsteroogjes, glimlacht. ,,Dankjewel”, zegt hij.

De oom waar Van den Brom op doelt, is Max Huiberts, de technisch directeur van AZ. De twee kennen elkaar goed van hun gezamenlijke tijd in Alkmaar.

Zenuwen

Een dag voor de wedstrijd hadden oom en neef Huiberts al even telefonisch contact met elkaar. Natuurlijk ging dat gesprek over het naderende debuut van Dean, die toen al wist dat hij de geblesseerde Pelle Clement ging vervangen op het Zwolse middenveld. ,,In de bus kwamen de zenuwen pas echt”, vertelt Huiberts, ex-jeugdspeler van FC Twente. ,,Vooral toen we bij het stadion aankwamen en ik uitstapte. Al die mensen en camera’s. Heel anders dan bij de jeugd. Toen ik later het veld opliep, was het een kwestie van rondkijken en genieten. Heel vet.”