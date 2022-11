Huiberts lange tijd uit de roulatie bij PEC, Ryan Thomas pakt revalidatie verder op in Zwolle

Mens & Sport Seteza is blij met haar PEC-con­tract, tegelijker­tijd voelt ze de pijn van haar nichtjes in Kabul: ‘Zij mogen niks’

De 20-jarige Seteza Dastgir, sinds deze zomer onder contract bij PEC Zwolle, is de eerste voetbalster met Afghaanse roots die in de eredivisie speelt. Het maakt haar blij en trots. Tegelijkertijd voelt ze de pijn van haar nichtjes in Kabul die onder het schrikbewind van de Taliban vrijwel niks mogen. ,,Natuurlijk raakt me dat.”

17 november