Huurdeal is rond: middenvelder Bruns voor één seizoen naar PEC Zwolle

,,Met trainer John Stegeman heb ik sinds mijn vertrek uit Almelo altijd contact gehouden. Dus ook toen hij de overstap maakte naar PEC Zwolle hebben we met elkaar gesproken. Het voelt goed om weer met hem de samenwerking aan te gaan. Ik wil bij PEC Zwolle het plezier weer terug vinden in het voetbal”, zegt Bruns op de site van PEC.

In Arnhem kwam Bruns, die nog een contract heeft tot de zomer van 2021, niet in de plannen van coach Leonid Sloetski voor. Om die reden werd de Wierdenaar, die in 2011 in het shirt van Heracles Almelo zijn eredivisiedebuut maakte, afgelopen halfjaar uitgeleend aan FC Groningen. In Zwolle wordt Bruns naast Stegeman herenigd met Iliass Bel Hassani, die hij zondag vanaf de tribune in actie zag tegen FC Utrecht (3-1).