Identiek PEC Zwolle hoopt op eerste eredivisiezege bij Ajax

De Zwollenaren wisten in competitieverband nog nooit te winnen op bezoek bij Ajax. In de zeventien ontmoetingen in Amsterdam ging PEC vijftien keer ten onder. Twee keer nam de underdog een punt mee uit de hoofdstad. Drie jaar geleden, toen Ajax-PEC Zwolle zonder doelpunten eindigde, gebeurde dat voor het laatst. PEC ging bij geen enkele andere eredivisionist zo vaak op bezoek zonder te winnen.

Werd Ajax buiten Zwolle dan nooit verslagen? Zeker wel, juist toen er prijzen te behalen waren, was PEC de topclub de baas. In 2014 werd Ajax in de bekerfinale met 5-1 verslagen en een paar maanden later gingen Ron Jans en zijn formatie in de Amsterdam Arena ook met de Johan Cruijff-schaal aan de haal door een doelpunt van Stef Nijland: 0-1.

Laatste overwinning

De laatste overwinning op Ajax in de eredivisie dateert van bijna dertig jaar geleden. In 1988 won PEC in het Oosterenkstadion met 4-1. Huidig PEC-trainer John van ’t Schip zat toen wel in de selectie van de Amsterdammers, maar deed niet mee. Naast Van ’t Schip hebben ook doelmannen Diederik Boer en Mickey van der Hart een verleden bij Ajax.

Van ‘t Schip gaat met een ongewijzigde basisploeg op jacht naar de eerste uitzege van PEC op Ajax. Voor het vierde opeenvolgende competitieduel sinds de competitiestart kiest de hoofdtrainer voor dezelfde namen. De bank van PEC ziet er wel anders uit. Dico Koppers, die in het verleden ook voor Ajax speelde, ontbreekt vanwege een gescheurde hamstring. Nieuwelingen Nicolas Freire en Terell Ondaan beginnen als reserve. Dat geldt ook voor Wouter Marinus. Hij is hersteld van een hamstringblessure.

Opstelling PEC Zwolle: