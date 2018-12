PEC Zwolle zit tijdens de winterstop in mineur, en doelman Mickey van der Hart - erin, eruit en er weer in - helemaal. Monoloog van een geplaagde keeper (24), die een vertrek in overweging neemt.

,,Twee dagen voor de wedstrijd tegen NAC Breda vroeg de trainer (John van ’t Schip, JS) of ik even mee wilde komen. Ik dacht ik dat hij het over de nederlaag tegen Ajax wilde hebben. Niet dus. Hij zei: ik haal je eruit. Ik ga je niet vertellen wat ik daarna gedaan of gezegd heb, maar ik werd heel kwaad. Iedereen heeft er wel een beeld bij hoe je je dan voelt. De trainer moest een keuze maken en dacht dat dit de juiste was.”

,,Het was een enorme klap. Ik ben er twee, drie dagen heel erg ziek van geweest. Ik had het totaal niet aan zien komen. Tot aan de wissel kreeg ik veel positieve feedback. De club was tevreden over mijn ontwikkeling, dat is me meerdere keren verteld. Een aantal weken daarvoor werd ook hardop uitgesproken dat ik hun eerste man was. Ik ben voor mijn gevoel bezig aan het beste seizoen uit mijn carrière en dan word je ineens gepasseerd. Ja, daar heb ik wel een litteken aan overgehouden.”

Robot

,,Na een paar dagen koel je een beetje af, praat je er met familie en vrienden over. Het had geen zin om de kont tegen de krib te hooien. Je moet door, dat is het enige wat je kunt doen. Ik wilde mezelf niet voor lul zetten als ik er onverhoopt weer in moest. Ik heb al mijn emoties uitgeschakeld en ben als een robot naar de club gegaan. Wel met het idee dat ik er gewoon moet staan als het nodig is. Dat scenario houd je namelijk altijd in je achterhoofd.”

,,De vele reacties van de supporters hebben mij goed gedaan. Er heerste veel onbegrip. Ook vanuit de selectie voelde ik steun. Dat heeft me gesterkt om gewoon door te gaan. Al wilde ik de groep niet te veel belasten met mijn frustraties. Zij hadden ook hun eigen sores.”

Beschadigd

,,Een paar dagen nadat ik mijn plek verloor, werd de trainer ontslagen. Wat ik daar van vond? Voor hem is het vervelend. Hij had de boel graag om willen draaien, maar dat is niet gelukt. Het had me heel erg verbaasd als ik tegen VVV weer in de basis zou staan. Ik neem aan dat je als staf de beslissing neemt om de keeper te wisselen en niet in je eentje. Ze kozen weer voor Diederik Boer, maar dat kwam niet aan als een teleurstelling. Ik had het wel verwacht. Of ik na de winterstop tegen Feyenoord keep? Ik reken nergens meer op. Het vertrouwen dat de staf naar mij heeft uitgesproken, is aardig beschadigd.”