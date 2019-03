'Ik kan niet zomaar een jaartje wachten'

Het was in meerdere opzichten een bliksemaanstelling. Jaap Stam weet ruim twee maanden nadat de ontslagen John van 't Schip opvolgde bij PEC al dat hij het komende seizoen bij Feyenoord aan de slag gaat. Een dag nadat de coach nog liet doorschemeren persoonlijk niet door Feyenoord benaderd te zijn, was zijn overgang al in kannen en kruiken. Zijn management, bestaande uit Henk van Ginkel en Henk Timmer, werd het met Feyenoord eens over de voorwaarden voor een tweejarig contract en Stam zelf had inmiddels met technisch directeur 'goede en open gesprekken gevoerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden' in Rotterdam.