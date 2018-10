'Ik leef mijn hele carrière al niet van goals'

Linksbuiten of spits?

,,Van origine ben ik spits en daar sta ik natuurlijk ook het liefst. De laatste wedstrijden vul ik het een beetje vanaf links in en volgens mij gaat dat best goed. Met mijn snelheid en omdat ik vaak de snelste weg naar de goal kies, zorg ik ook voor dreiging. Tegen AZ tik ik de bal langs de tegenstander en gooi ik ‘m voor het doel, waar het gebeuren moet. Ik kan een passer zijn. Dat groeit in de jaren, door de routine. Ik zie mezelf ook wel als een koele kikker die het afmaken beheerst. Nee, je zal mij geen Zidane-pirouettes zien maken. Of het een nadeel is dat ik het op links goed doe? Dat merk ik nu wel. Tegen Staphorst en Groningen stond ik er na rust ook. Ik ben een teamspeler en als het nodig is, speel ik daar. Het resultaat is voor mij heilig en of Mike van Duinen dan links, midden of achterin staat, maakt me niet uit.”