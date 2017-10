'Ik was bereid mijn benen te breken voor mijn club'

Hij sloeg er als pupil op zijn trommel, tufte als doelman van FC Zwolle 750 kilometer in de week om ze van degradatie te behoeden en tatoeëerde onlangs het clublogo op zijn rug. Het bekerbezoek van Kozakken Boys aan PEC vanavond is voor niemand zo bijzonder als voor Johan van der Werff.

In het pittoreske Wijk en Aalburg, een dorpje dat op de grens van Gelderland en Noord-Brabant prachtig ligt ingeklemd tussen de oude takken van rivier De Maas, zijn we op bezoek bij de inmiddels 43-jarige Johan van der Werff. De trainer van tweedeklasser Wilhelmina '26 leidt met 1-0 tegen concurrent Heukulum als hij zijn zonnebril op zijn gladde schedel schuift en naast de dug-out grapt met de voorzitter. ,,We lijken Feyenoord wel met al die geblesseerde verdedigers."

De absenties breken Wilhelmina '26 na rust alsnog op. Bij een 1-2 achterstand schiet Van der Werff cynisch in de lach als zijn keeper een terugspeelbal onbestraft opraapt. Het optreden van de arbiter, de invalbeurt van zijn spits en de terechte nederlaag tasten het humeur van de flamboyante trainer aan. Pas in de bestuurskamer, als zijn liefde voor Kozakken Boys ter sprake komt, fleurt de voormalige keeper van Sparta, FC Dordrecht en Zwolle op.

Paplepel

Van der Werff is al 37 jaar lid van de tweededivisionist uit Werkendam die vanavond in de tweede ronde van de KNVB-beker PEC Zwolle wil verrassen. Als klein jochie begint hij te keepen op de velden die aan zijn achtertuin kleven. De pupil trommelt als het eerste elftal speelt. ,,Dat heeft mijn zoontje Kai nu overgenomen. Het wordt er met de paplepel ingegoten, hè. Hij slaat geen wedstrijd over. Hij is nu met vriendjes in de bus mee naar de wedstrijd tegen Jong Sparta."

De negenjarige Kai kon vorig jaar alleen niet balen van de dikke nederlaag tegen Ajax in het bekertoernooi. Hij scoorde die avond de handschoenen keeper Diederik Boer, die als talent in Zwolle vier jaar reserve was achter Van der Werff. ,,Kai vond dat fantastisch. Hij heeft die avond met handschoenen aan geslapen."

Ze treffen de naar Zwolle teruggekeerde Boer vanavond (19.45 uur) weer. De familie Van der Werff is door PEC uitgenodigd voor het bekerduel. Johan is eregast. ,,Heel attent. Ik werd vrij snel na de loting gebeld. Dat toont de groei van PEC voor mij ook aan. Ze zijn daar goed bezig."

Vergeven

Dat hij weken voor zijn contract afliep vertrok, is hem in Zwolle al lang vergeven. Zonder de geschorste Mauro Almeida moest FC Zwolle dat jaar op de laatste speeldag in De Kuip handhaving veiligstellen. Hennie Spijkerman verkoos Albert Yobo boven steunpilaar Marco Roelofsen. ,,De club trok ineens Finnen, Macedoniërs en Nigerianen aan. Dat was de grootste fout", weet hij nog. ,,Van Yobo konden we tijdens een stage van twee dagen al zien dat hij tekort kwam. Hennie wilde vol drukzetten. Dat hebben we geweten. Na een half uur stond Feyenoord 4-0 voor." Roelofsen ging tekeer in deze krant. Zijn tirade leek daarna uitgesproken, maar de clubman werd alsnog disciplinair geschorst. ,,Toen ben ik kwaad naar de club gereden en heb ik mijn spullen ingeleverd."

De mondige Van der Werff botste zo'n beetje met elke trainer bij FC Zwolle. ,,Ik zei altijd wat ik ervan vond. Achteraf misschien niet slim. Je moet weten wanneer je mond moet houden. Ik hoor het liefst recht in mijn gezicht van mijn speler dat hij mij slecht vindt. Maar niet iedereen is hetzelfde, besef je later."

Van der Werff ging in alle opzichten verder dan de modale voetballer. ,,Ik was bereid mijn benen te breken voor mijn club. In de nacompetitie van 2003 kreeg ik een injectie vanwege een hielblessure. Die werkte een uur. In de rust moest de spuit er dus weer in. Na de wedstrijd kon ik niet eens meer autorijden naar huis."

Ook aan zijn 'gouden tijden' met Albert van der Haar, Arne Slot en Robert Wijnands in café De Vrolijkheid en tijdens het Zwolse carnaval zal hij vanavond op de hoofdtribune van PEC ('die kleine zit het liefst in het uitvak') met een glimlach terugdenken. ,,We waren een vriendenteam en rolden 's avonds laat regelmatig samen de binnenstad uit."

Tatoeage