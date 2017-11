,,Ik was liever aan alle kanten voorbijgelopen"

Sportjournalist Kees Jansma zei het een week geleden bij Studio Voetbal: die Hirving Lozano van PSV kan de Eindhovense club in de zomer zomaar zeventig miljoen euro opleveren. Maar tegen het dappere PEC Zwolle is de revelatie van de eredivisie, die ook bij de nationale ploeg van Mexico uitblinkt, in geen velden of wegen te bekennen.

Dat is de verdienste van een duo, Bram van Polen en Kingsley Ehizibue. Het liefst geven beide spelers de credits aan de hele verdediging van PEC Zwolle, maar het zijn toch echt de linksback en rechtsback die Lozano een hele vervelende middag bezorgen. ,,Al had ik liever dat hij me aan alle kanten voorbij was gelopen en we hier met 1-0 wonnen”, zegt Van Polen.

Het tegenovergestelde gebeurt. Lozano is de hele wedstrijd onzichtbaar, maar stapt wel met drie punten de bus in. De jonge Mexicaan vormt met ploeggenoot Jürgen Locadia een dodelijk duo, daar kunnen subtoppers als FC Utrecht en Vitesse over meepraten. In Zwolle wil het alleen niet vlotten. Na negentien minuten wisselen de twee voor het eerst van positie. Lozano gaat naar links, Locadia naar rechts. Een switch die ze in het restant van het duel vaker maken. Regelmatig lopen Lozano en Locadia achter Van Polen en Ehizibue aan in plaats van andersom.

,,Maar je mag ze geen moment uit het oog verliezen”, weet de onvermoeibare Ehizibue. ,,De les is alleen dat je dat de hele wedstrijd vol moet houden. Dat hebben we geweten...” Van Polen: ,,Feit is wel dat we de controle hebben gehouden tegen de beste aanval van de eredivisie.”

Compliment

In de 92ste minuut, vlak voordat PSV-verdediger Nicolas Isimat-Mirin de spelers van PEC Zwolle in rouw dompelt, gaat Lozano naar de kant. Chagrijnig. Zijn pretoogjes en ontwapende glimlach van de laatste maanden zijn veranderd in een zurige gelaatsuitdrukking. ,,Dat is vooral een compliment voor Bram”, vindt Ehizibue. ,,Want Lozano stond het grootste deel van de wedstrijd aan zijn kant.”