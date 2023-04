Illegale run op thuisvakken door PEC-supporters: Almere City staakt kaartverkoop

Voor het duel in het Yanmar Stadion tussen Almere City FC en PEC Zwolle waren 450 kaarten beschikbaar voor uitsupporters. Die kaartjes waren binnen een mum van tijd uitverkocht. Lukt het aanstaande zondag niet om te promoveren, dan is de wedstrijd in Almere op vrijdag 21 april de eerstvolgende kans voor de ploeg uit Zwolle.

Mag niet

Nadat alle tickets voor het uitvak verkocht waren, probeerde PEC-supporters aan kaartjes voor de thuisvakken te komen. En dat mag niet, zo valt te lezen in de algemene voorwaarden van de Almeerse club. Onder het kopje ‘clausule uitsupporters’ staat dat ‘het voor de supporters van de uitspelende ploeg niet is toegestaan plaats te nemen in de thuisvakken, zonder nadrukkelijke toestemming van Almere City FC’.

‘Supporters van de uitspelende ploeg die zich zonder deze nadrukkelijke toestemming ophouden in de thuisvakken, kunnen verzocht worden het stadion te verlaten of worden verwijderd door de stewards van Almere City FC zonder dat hiervoor verantwoording voor verschuldigd is.’

1-op-1 verkoop

Woordvoerder van Almere City Perry Hendriks laat weten dat de club kon zien dat er in de omgeving van Zwolle veel activiteit was op de kaartverkoop in de thuisvakken. Daarop is besloten deze tijdelijk te staken. Woensdag gaat die verder met een een-op-een-verkoop.

,,Dat betekent dat we mensen alleen telefonisch of aan het loket een kaartje verkopen. Dan kunnen we controleren of je al een verkoopgeschiedenis bij ons hebt, of bijvoorbeeld mail van ons hebt ontvangen in het verleden.”

Ondanks deze maatregelen kan nooit helemaal worden uitgesloten dat er PEC-supporters in het thuisvak belanden, weet Hendriks. ,,In dat geval hopen we dat alles in goede harmonie verloopt tussen de supporters. Op een feest voor PEC of een mooie overwinning voor Almere City. En niets daar tussenin.”

