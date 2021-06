Immanuel Pherai houdt alle opties nog open. Zelfs een terugkeer naar Zwolle

Uitzwaai­wed­strijd Leeuwinnen in Zwolle: voor het eerst weer voor volle tribunes

18 juni De Leeuwinnen spelen op zaterdag 3 juli hun uitzwaaiwedstrijd in Zwolle. Tegenstander is Zuid-Afrika, de nummer 55 van de wereld. De interland van de Oranjevrouwen, die zich voorbereiden op de Olympische Spelen van Tokio, is de eerste voetbalwedstrijd in Nederland die weer voor volle tribunes gespeeld kan worden.