‘In het heden levend’ PEC mét Kersten, maar zonder geblesseerd tweetal tegen AZ

Met een schaal vol koekjes en een flesje water voor zijn neus benadrukt John Stegeman vrijdagmiddag na de besloten training diverse keren dat terugblikken weinig zin heeft. Wat is geweest, is geweest, dat soort teksten. Praten over het teleurstellende gelijkspel bij RKC en de nipte verliespartij tegen Feyenoord? Veel liever kijkt de coach vooruit. Althans, naar de korte termijn.

Goed resultaat

AZ-uit, in dit geval. Een zware kluif voor PEC, weet Stegeman. Hij noemt de nummer twee van de eredivisie ‘een van de best voetballende ploegen in Nederland’. Zondag voetballen de Zwollenaren in Alkmaar, in het stadion waar donderdagavond nog Europees werd gespeeld tegen het Oostenrijkse LASK Linz (1-1). ,,Wij moeten zorgen dat we daar een goed resultaat halen. Dat is ons doel nu.”

Veel verder kijkt Stegeman ook niet. Rekensommen maken? Daar doet hij niet aan, ook al heeft PEC in deze fase van de competitie elk punt nodig. ,,Dat heeft geen zin”, vindt hij. ,,Praten over de toekomst ook niet. AZ-uit, daar ben ik nu alleen mee bezig.”

Met de groep meedoen

Tegen AZ kan Stegeman gewoon een beroep doen op verdediger Sam Kersten, die zondag tegen Feyenoord uitviel met een lichte knieblessure. Ook middenvelder Dean Huiberts is weer volledig fit. Dat geldt niet voor Vito van Crooij (enkel) en Mustafa Saymak (kuit). ,,Maar het gaat de goede kant op met ze”, zegt Stegeman. ,,Hopelijk kunnen ze volgende week weer wat met de groep doen.”

De kans is groot dat PEC zondag met dezelfde elf spelers aantreedt als tegen Feyenoord. Met Bram van Polen als rechtsback en Gustavo Hamer als hangende rechtsbuiten. ,,Ik vind het namelijk noodzakelijk om Bram op te stellen”, vertelt Stegeman. Op deze manier kan de trainer zijn drie centrumverdedigers - Kersten, Thomas Lam en Yuta Nakayama - laten staan.

Negatief afschilderen

Die samenstelling is Stegeman tegen de Rotterdammers best goed bevallen. Om vervolgens toch nog even kort terug te blikken op dat duel, eindigend in een sneue 3-4 nederlaag: ,,Ik pas ervoor om alles negatief af te schilderen. Drie goals maken tegen Feyenoord, dat is dit kalenderjaar nog geen ploeg gelukt.”