In huize Van den Belt draait het meestal om voetbal: ‘Maar over de opstelling hebben we het nooit’

Keuvelend aan de keukentafel in Kampen is de eerste kwinkslag snel gemaakt. ,,Of ik weleens beelden van mijn vader heb gezien?” Thomas van den Belt herhaalt de vraag en begint te lachen. ,,Ik vraag me af of er überhaupt beelden van hem zijn. Nee, hij heeft me weleens wat doelpunten laten zien. Ik moet zeggen: daar zaten wel een paar goede goals bij.”