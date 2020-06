Intercontinentaal PEC: Yuri Banhoffer is ‘thuis’ in Zwolle een held

De elf van PECNu er in Nederland voorlopig niet gevoetbald wordt, stelt De Stentor elke zaterdagavond aan de hand van een thema een kleurrijk PEC-team op. We graven in het rijke spelersbestand van de club en van de ‘aanvoerder’ stoffen we een gedenkwaardig verhaal uit het archief van de krant af. In aflevering 3: het intercontinentale PEC en Uruguayaan Yuri Banhoffer (09-09-2017).

In Brasserie De Hofvlietvilla steekt Yuri Banhoffer (69) direct van wal. ,,Laat me je één ding vertellen. In Zuid-Amerika heeft iedereen meerdere namen, omdat de namen van je vader en moeder gebruikt worden. Mijn volledige naam is dan ook Uruguay Gustavo Graffigna Banhoffer. Weet je wie Graffigna is?”

Banhoffer laat het lepeltje weer door zijn cappuccino tollen en vertelt dan over zijn opa die in 1930 van Italië naar Uruguay trok om het WK voetbal te helpen organiseren. Graffigna droomt groot en denkt ver vooruit. Om van Uruguay een groot voetballand te maken, wil hij eerst meer aanwas creëren voor de sport. Zo bepaalt Graffigna dat kinderen tot twaalf jaar zich gratis kunnen aanmelden bij amateurverenigingen en ook kosteloos een bezoek kunnen brengen aan profclubs. ,,Wat denk je? We zijn nu bijna tachtig jaar verder en de regel bestaat nog steeds.”

Verhuizen

De grootvader van Banhoffer staat daarmee indirect aan de basis van de doorbraak van verschillende Uruguayaanse toppers. Voormalig Ajacied Luis Suarez is in Nederland en in zijn vaderland het grootste voorbeeld. Graffigna opent in de jaren 30 echter alvast de deuren voor kleinzoon Yuri. Hij ziet op 14 januari 1948 het levenslicht. Banhoffer is meteen gek van voetbal. Als daar twintig jaar later met de in Chili woonachtige Lilian een tweede liefde bij komt, besluit hij te verhuizen.

Dan rijgt hij de clubs en de titels aaneen. Eerst bij San Luis Quillota en vervolgens bij Union San Felipe. Banhoffer hopt van club naar club. Als spits van de Los Angeles Aztecs maakt hij in een ontmoeting met Pelé en de New York Cosmos in één klap naam. ,,Voor de wedstrijd mocht ik hem al kort spreken en gingen we op de foto.” Niet de Braziliaanse legende steelt de show, maar Banhoffer wordt met een hattrick de grote man. ,,Die goals waren niet belangrijk”, blijft hij - zoals de hele tijd - bescheiden. ,,Ik werd aan het eind uit de wedstrijd geschopt. Mijn been werd in een kliniek bekeken. Toen ik daar zat, werd ineens op de deur geklopt.”

Volledig scherm Yuri Banhoffer in Zwolle. © Henri van der Beek

De Braziliaanse icoon Pelé is zo onder de indruk geraakt, dat hij zijn persoonlijke manager langs stuurt bij de matchwinner om hem zijn wedstrijdshirt te overhandigen. Banhoffer nam het bezwete truitje van Pelé vol ongeloof in ontvangst. ,,Pelé was voor mij de beste speler ooit. Daarnaast bleek hij ook nog eens een geweldig persoon te zijn. Honderdduizenden mensen aanbidden hem en hoopten ooit op een shirt. Dat had ik ineens in handen.” Het shirt heeft Banhoffer nu niet meer. De eigenaar stelde het met goedkeuring van zijn gezin jaren later beschikbaar voor een veiling om geld op te halen voor een goed doel.

Bruggetje

Dan wijst Lilian achter haar man langs naar de Hofvlietbrug. Hij kijkt in die richting en ziet het wegdek omhoogklappen. Niet veel later wijst Banhoffer gefascineerd naar een motorjacht. ,,In Chili hebben we amper van dit soort kanalen, laat staan dat we veel boten zien.” Echtgenote Lilian maakt letterlijk een mooi bruggetje naar hun tijd in Zwolle. ,,Eigenlijk is de hele stad veranderd, maar zijn de mensen hetzelfde gebleven.”

Quote Eigenlijk is de hele stad veranderd, maar zijn de mensen hetzelfde gebleven Lilian, Echtgenote Yuri Banhoffer

In 1975 wordt Banhoffer als opvolger van de aan FC Groningen verkochte Herman Heskamp naar PEC gehaald. ,,We sliepen de eerste maanden in hotel Wientjes”, weet Lilian nog. ,,Er was zes uur tijdsverschil met Chili. We kregen hier op de gekste tijdstippen trek in eten. Ik kon alleen Spaans, terwijl ze bij de receptie alleen Nederlands en Engels spraken.”

Haar man lacht. ,,José en Alvaro waren klein. Denise is hier geboren”, zegt hij. Lilian, die ook als een soort Engelse tolk fungeert, raakt een beetje geëmotioneerd. ,,We zijn in ons oude huis geweest. De mensen waren er toevallig en lieten ons binnen. Dat was heel bijzonder.”

Onterecht

Banhoffer wordt in Zwolle vooral herinnerd van zijn onterecht afgekeurde goal in de bekerfinale tegen FC Twente in 1977, die uiteindelijk na verlenging met 0-3 verloren gaat. ,,Ik deed helemaal niets fout. Deze goal kon je onmogelijk afkeuren.” Na vier jaar heeft hij de Nederlandse topclubs voor het uitkiezen. Banhoffer besluit terug te keren naar Chili. Niet omdat PEC en Zwolle hem niet zijn bevallen. Integendeel juist. Als zijn schoonvader overlijdt, voelt hij zich verplicht zich met zijn vrouw over zijn schoonmoeder te ontfermen.

Volledig scherm Yuri Banhoffer (rechts, in het wit) in de bekerfinale tegen FC Twente in 1977. © Jan Drost

Al vaker was Banhoffer na die tijd weer terug in Zwolle, maar alleen in zijn dromen. ,,Als je een vriend of vriendin hebt, wil je die bij je hebben. Dat ging alleen niet”, zegt de spits van weleer.

Het initiatief komt van oud-spelers Freek Schutten, Folly van Dam en vriend Rikus Teters. PEC.nu en Freddy Eikelboom helpen een handje om de voormalige publiekslieveling en zijn vrouw drie weken naar Nederland te krijgen. Ze bezoeken de wedstrijd PEC - FC Twente, hoe symbolisch. Zijn Zwolle speelt sterk en wint met 2-0.

Quote Weet je dat ik dacht dat niemand me hier na 38 jaar nog zou kennen? Ik dacht: Hoe is dit mogelijk? Yuri Banhoffer

Het hoogtepunt heeft halverwege de wedstrijd plaats. Banhoffer is voor de wedstrijd al herenigd met oud-ploeggenoten en heeft dan ook zijn foto in de galerij van de club zien hangen. Zonder dat hij het door heeft, wordt hij aan het eind van de eerste helft naar het veld gedirigeerd. In zijn lievelingsshirt van PEC maakt hij een ereronde. Meer dan tienduizend supporters sluiten hem weer in de armen en geven de ontroerde oud-spits een indrukwekkende ovatie en een schitterend onthaal.

,,Ik was sprakeloos. Ik wist van niets”, claimt Banhoffer. ,,Weet je dat ik dacht dat niemand me hier na 38 jaar nog zou kennen? Ik dacht: Hoe is dit mogelijk? Een beter gevoel konden ze mij niet bezorgen. Ik weet niet hoe ik iedereen hiervoor moet bedanken.”

Kracht

De laatste uren van Banhoffer in Zwolle zijn inmiddels aangebroken. Morgen keert hij samen met zijn vrouw terug naar hun woonplaats Quillota in Chili. Voor het eerst en vrijwel zeker ook voor het laatst waren ze weer ‘thuis’, in ‘hun’ Zwolle.

,,Dit was als een fantasie”, stelt Banhoffer. ,,Voetbal is fantastisch. Maar dit was veel meer dan voetbal. Dit was respect. Hier haal ik ontzettend veel kracht uit.”