International Rafael van der Vaart (35) traint mee bij PEC Zwolle

In eerste instantie gaat het alleen om meetrainen en is er nog geen sprake van een contract. ,,Maar in de voetballerij moet je nooit iets uitsluiten", stelt technisch directeur Gerard Nijkamp. ,,John kwam met het verzoek en wij hebben daarmee ingestemd. Het is natuurlijk mooi om zo'n iemand bij de groep te hebben, ook voor de jonge jongens, waar hij dingen aan kan meegeven."