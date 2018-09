Invaller Zian Flemming schreeuwt zijn naam en kopt gelijkmaker binnen

,,Niemand mocht die bal raken, die was voor mij'', haalt Flemming het belangrijke moment terug. ,,Kwam ik van ver'', vroeg hij zich af. ,,Pfff, dat moet ik nog even terugkijken. Ik weet alleen nog dat ik hem goed raakte. En daarna direct richting de supporters rende. Want die waren er toch maar weer'', zei de PEC Zwolle-speler die niet in de basis startte. ,,Tja, dat was teleurstellend, dat moet ook. Niemand wil er naast staan, maar er is geen man overboord hoor. Ik krijg mijn kansen nog wel.''