Is Mohammed Hamdi wel of niet de ideale algemeen directeur voor PEC Zwolle?

Van jonge krullenbol in Zwolle tot gelouterde kracht bij Feyenoord: voor Eric Botteghin is het tijd om terug naar huis te gaan

24 mei Eric Botteghin komt in januari 2007 als onbekende Braziliaanse verdediger binnen bij FC Zwolle. Pas veertien jaar later gaat hij als een gelouterde veteraan terug naar huis. Zaterdag speelde hij, in het shirt van Feyenoord, zijn laatste wedstrijd in de Nederlandse competitie.