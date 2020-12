Is PEC Zwolle in de aanval? Grote kans dat een van de backs erbij betrokken is

Jonge grasmat van PEC Zwolle kan twee extra duels in korte tijd niet hebben, Oranjeleeu­win­nen brullen elders

15 november Lieke Martens tegen Megan Rapinoe in Zwolle, het leek zo mooi. Maar het gaat niet door. In samenspraak met de KNVB heeft PEC Zwolle besloten om de oefeninterland tegen Team USA, gepland op 27 november, niet te laten plaatsvinden in het MAC3PARK stadion. Dat geldt ook voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kosovo op 1 december.