Is vier keer dan eindelijk scheepsrecht voor PEC tegen FC Twente?

Konterman stond nog niet aan het roer toen PEC eind oktober met 5-1 hard onderuit ging tegen FC Twente. Hij had het uiteraard wel meegekregen. ,,Wat ik me nog kan herinneren is dat PEC in de eerste dertig minuten echt heel goed speelde. Ze kregen zelfs nog de complimenten van FC Twente, omdat zij voor het eerst dit seizoen waren weggespeeld. Alleen, door persoonlijke fouten kantelde de wedstrijd volledig en kreeg het een totaal andere uitslag dan je op basis van dat eerste halfuur zou verwachten.”

Later volgden nog twee dikke nederlagen, beide in een oefenwedstrijd. Zo werd begin november met 3-0 verloren in Hengelo en ging PEC eind maart in Zwolle met maar liefst 5-0 onderuit. Maar dat is geen graadmeter, aldus Konterman. En zeker niet de laatste wedstrijd, een duel waar PEC een totaal andere invulling aan gaf. ,,Dat zag je wel aan de opstelling. Wij kozen voor een mix van jonge spelers en de reserves, FC Twente begon met nagenoeg de basis.”

Doorsudderen

Konterman kijkt dan ook liever vooruit. Wat deze week niet heel makkelijk ging. Zo bleef de nederlaag van zaterdag tegen Sparta, toen PEC ver in blessuretijd een 2-2 gelijkspel verspeelde, lang doorsudderen. ,,Normaal kan ik de knop wel snel omzetten. Daar had ik ditmaal meer moeite mee. Dat duurde nu wel twee à drie dagen.”

En dat was niet alleen omdat de nederlaag zo onnodig was. Het kwam ook omdat PEC wederom in de beginfase een doelpunt had tegen gekregen. Voor de twaalfde keer al dit seizoen. ,,Uiteraard hebben we het daar met de spelers over gehad. Dat het misschien wel aan de warming-up lag. Maar dat was het niet. We moeten gewoon direct heel scherp zijn.”

Geen topserie

En dan maakt PEC tegen de Tukkers, getraind door voormalig PEC-coach Ron Jans, echt wel een kans, aldus Konterman. ,,Ik zeg maar zo: de eerste nederlaag van FC Twente tegen PEC komt elke dag dichterbij. Daar geloof ik echt in. FC Twente staat weliswaar keurig achtste, maar de laatste weken hebben ze niet echt een topserie neergezet. Daarom is echt gewoon alles mogelijk.”

Quote We zitten nu in een fase waarin ervaring kan helpen in de beginfase en eindfase. Daarom kies ik nu voor Jesper Drost. Als je wat meer ervaren bent, herken je dingen nu eenmaal sneller en weet je precies wat je moet doen Bert Konterman, PEC Zwolle

In vergelijking met vorige week past Konterman zijn ploeg op één positie aan. Zo vervangt Jesper Drost, die onlangs te horen kreeg dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd, op het middenveld Eliano Reijnders. ,,En dat is niet omdat ik ontevreden ben over Eliano. Integendeel. Maar we zitten nu in een fase waarin ervaring kan helpen in de beginfase en eindfase. En dan is Jesper een betere optie. Als je wat meer ervaren bent, herken je nu eenmaal dingen sneller en weet je precies wat je moet doen.”

Wonder

Op de bank zitten ook Benson Manuel en Mustafa Saymak. Beiden zijn weer fit, tot grote verrassing van Konterman. ,,Dat is echt een wonder. Hun herstel ging echt heel snel. En dat is natuurlijk mooi. Ik vind het alleen nog wel te kort dag om ze direct te laten starten. Neem Saymak. Die is er drie weken uit geweest. Dan is het beter om eerst een paar keer goed en scherp te trainen.”

Opstelling PEC Zwolle: Mous; Van Polen, Kersten, Lam, Paal; Nakayama, Drost, Huiberts; Misidjan, Tedic en Pherai.

Afwezig: Van Wermeskerken (knie) en Strieder (hak).