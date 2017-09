Ivar van Dinteren: stap voor stap naar dat ene doel

Van Dinteren (38) glimlachte. Van 2013 tot 2015 was de Bussummer actief als trainer in de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Nu zag hij ze opnieuw, de voetballers met wie hij destijds dagelijks op het veld stond. ,,Bijna mijn hele A1", wees Van Dinteren naar de oefenopponent. ,,Leuk om ze weer tegen te komen."

Het oefenduel van dinsdag had Van Dinteren zelf geregeld, samen met Albert van der Haar, de trainer van de beloften van PEC Zwolle. Hij versloeg zijn voormalige ploeggenoot, ruim met 0-3. Verdiend. Ze kennen elkaar nog van hun gezamenlijke tijd als speler bij de club uit de Overijsselse hoofdstad. ,,Hopelijk kunnen we dat later in het seizoen nog een keer doen, dan bij ons."

'Ons' is vandaag de dag Almere City FC. Sinds dit seizoen is Van Dinteren hoofdcoach bij de beloften, die uitkomen in de derde divisie. Topamateurniveau. ,,Zo'n competitie vraagt veel meer", stelde Van Dinteren. ,,Mentaliteit, kracht, opportunisme, het vermogen om de lange bal te spelen. In de derde divisie sta je tegenover spelers van 28, 29 jaar. Veel oud-profvoetballers, van wie je niet zomaar even een duel wint. Daar heb ik mijn spelers ook op ingesteld."

Met Jong Almere City staat Van Dinteren er momenteel prima voor in de derde divisie: tweede met twaalf punten uit vijf wedstrijden. ,,De ideale tussenstap voor deze voetballers."

Van Dinteren combineert zijn job in Almere met het hoofdtrainerschap bij de club uit zijn woonplaats Bussum: zondaghoofdklasser SDO. Hij kan er op de fiets naartoe. Zijn week is goedgevuld, het grootste deel van zijn tijd brengt hij door op een voetbalveld. Behalve op de woensdagen. Dan is hij vrij. ,,Papadag", noemde Van Dinteren het ook wel. ,,Tijd voor de kinderen."