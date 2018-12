Jaap Stam (46) volgt Van ’t Schip op als trainer van PEC Zwolle

Sinds zijn ontslag bij Reading in maart is Stam, die eerder assistent-trainer was in Zwolle, clubloos. Bij PEC krijgt de oud-voetballer de taak om de zwalkende ploeg uit de degradatiezone te loodsen. De Zwollenaren (15 punten) houden vooralsnog alleen NAC Breda en De Graafschap onder zich staan teleurstellend zestiende in de eredivisie.