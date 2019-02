Jaap Stam: ‘Als je twee of drie kansen krijgt, moet er eentje in’

Stam was van mening dat PEC Zwolle tegen ADO Den Haag vooral ongelukkig had verloren. Zeker door de manier waarop het enige doelpunt van Giovanni Troupée viel. ,,Ik zou het als speler niet meteen toegeven, maar die jongen probeerde een voorzet te geven’’, zei Stam over de treffer in de laatste seconde van de eerste helft.

Vanwege die achterstand stond PEC Zwolle in de tweede helft meer onder druk. ,,We moesten nog meer pushen, met het risico dat ADO met de kwaliteit in hun aanval een paar counters zou krijgen. We moesten voorzichtig aanvallen, geduld bewaren, via de zijkanten doorkomen. Maar we waren niet nauwkeurig genoeg.’’'