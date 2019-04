Jaap Stam kwam, zag en overwon bij PEC Zwolle

Ja, in theorie kan PEC Zwolle nog door vijf clubs achterhaald worden op de ranglijst. Nee, in de praktijk zal dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet meer gebeuren in de resterende vijf speelronden. Slechts één keer eerder werd een ploeg met 35 punten aan het eind van de reguliere competitie veroordeeld tot een barrage. Excelsior had in 2011 na 29 speelronden echter ook al meer punten vergaard dan de 26 punten van nu. Daar komt bij dat De Graafschap (PSV en Ajax) en Excelsior (AZ en Ajax) nog loodzware tegenstanders voor de kiezen krijgt. En dan gaan we nog van het slechtste Zwolse scenario uit, namelijk dat PEC in de laatste maand geen punt meer pakt.