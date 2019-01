Jaap Stam maakt zijn debuut - alweer - tegen Feyenoord

Saillant: Stam maakte zijn eredivisiedebuut als voetballer ook tegen Feyenoord. Op 15 augustus 1993, in het shirt van SC Cambuur. Stam pakte die wedstrijd geel, werd vroegtijdig gewisseld en zag zijn ploeg met 1-0 onderuit gaan in Rotterdam.

In Feyenoord treft Stam zaterdag een ploeg die het traditioneel lastig heeft in Zwolle. Sinds de promotie van PEC in 2012 wonnen de Rotterdammers slechts eenmaal de uitwedstrijd. Dat was vorig seizoen, toen Feyenoord in een doelpuntrijk duel met 3-4 te sterk was.