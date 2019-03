Jaap Stam naar Feyenoord? Dat is een kwestie van tijd...

Eerst was het nog alleen Harry Vermeegen, die in filmpjes maar bleef roepen dat Jaap Stam de meest geschikte kandidaat was om Giovanni van Bronckhorst op te volgen in De Kuip. Als de leiding van Feyenoord de vlogs van de 68-jarige programmamaker al voorbij zag komen, hadden ze aanvankelijk heel andere plannen: een ervaren trainer. Dick Advocaat (71) moest de volksclub één jaar onder zijn hoede nemen en ondertussen stagiair Dirk Kuyt klaarstomen voor het grote werk als trainer.

Maar de Hagenaar haakte na alle negatieve reacties verrassend af. En toen bleek de voortdurend door Vermeegen geopperde Stam nog niet zo gek, volgens de beleidsbepalers in De Kuip. Martin van Geel klopte aan bij Jaap Stam, die nog maar net is begonnen aan zijn klus om PEC Zwolle in de eredivisie te houden. Van Geel heeft het vaak over ‘breed gedragen’ als hij een aankoop of trainer presenteert, maar in dit geval is dat ook zo.

Stam liet gisteravond weten zelf nog niets vanuit Rotterdam vernomen te hebben. ,,Ik lees de geruchten ook, maar ik heb niet met Feyenoord gesproken. Of ik ervoor open sta? Ik ben ambitieus en als het echt concreet wordt, zal ik me ook moeten afvragen hoe vaak zo’n kans voorbijkomt. Maar goed, zo ver is het allemaal niet. Ik ben alleen met PEC bezig en dat moet ook, want er breken voor ons cruciale weken aan.”

Budget

In een interview liet de voormalige coach van Jong Ajax en Reading vorige week doorschemeren op den duur weer in de absolute top te willen werken en de oud-international heeft er de afgelopen jaren nooit een geheim van gemaakt ook als trainer het podium van de Premier League ooit te willen bestijgen. Vanuit dat perspectief bezien kan Stam moeilijk nee zeggen tegen Feyenoord, waar spelersmateriaal, budget en faciliteiten die van PEC flink overstijgen en hij dichter bij zijn voetbalwalhalla komt.

De clubleiding van PEC stelde gisteren bij monde van Adriaan Visser nog wel ervan uit te gaan dat Stam het 1,5-jarig contract dat hij in december signeerde gewoon zal uitzingen. ,,Het kan zijn dat het management van Jaap wel benaderd is, maar als Feyenoord de ambitie heeft om Jaap bij ons weg te halen, zullen ze zich toch echt bij ons moeten melden. Dat is niet gebeurd en dus verwachten wij dat Jaap tot 2020 voor onze troepen staat”, stelde de voorzitter.

Maar het scenario dat zich nu aftekent, namelijk dat Stam en rechterhand Said Bakkati na een half jaar wellicht al worden weggeplukt bij PEC door een grotere club, is tijdens de onderhandelingen met de oud-international rond de feestdagen ook besproken. De Zwolse club liet geen clausule in zijn contract opnemen, maar deed daarbij wel min of meer de mondelinge toezegging Stam die kans - eventueel tegen een schappelijke vergoeding - niet te zullen ontnemen.