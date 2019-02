Jaap Stam vindt verplaatsing Ajax-PEC belachelijk: Topclub moet dit gemakkelijk kunnen bolwerken

De KNVB besloot deze week de uitwedstrijd van PEC Zwolle tegen Ajax te verplaatsen van 2 naar 13 maart om de Amsterdammers te ontlasten in aanloop naar de Champions League-return tegen Real Madrid. Volgens de voetbalbond is dat ‘in het belang van het Nederlands voetbal’. Bij een overwinning op de titelhouder in de Spaanse hoofdstad kan Nederland concurrent Oostenrijk onder zich houden op de UEFA-coëfficiëntenlijst en houdt de kampioen van het volgende seizoen uitzicht op een rechtstreekse ticket voor de Champions League. PEC-trainer Stam heeft weinig begrip voor het rigoureuze besluit van de voetbalbond.

,,Deze wedstrijd is al een keer verplaatst van de zondag naar de zaterdag om Ajax meer tijd en rust te geven”, legt Stam uit. ,,Later krijgen we dan te horen dat de wedstrijd helemaal verplaatst is. Dat is gebeurd zonder toestemming van PEC, terwijl wij in een andere situatie komen en ineens drie enorm belangrijke wedstrijden in een week moeten afwerken. Dat is belachelijk. Dat komt over als ‘regel het maar, vergaar de punten maar en zie het maar voor elkaar te boksen dat je hier het maximale uithaalt.’”

Quote Dit is een heel andere situatie waarin het veel moeilijker wordt voor ons om ons optimaal voor te bereiden. Daar wordt helemaal niet over nagedacht. Jaap Stam, Trainer PEC Zwolle

Rust

Dat gaat voor PEC na de beslissing van de KNVB om de wedstrijd tegen Ajax tussen de ontmoetingen met AZ en Excelsior in te plannen veel lastiger worden, weet Stam. ,,Uiteindelijk moeten wij aan onze kansen denken. Wat is voor ons het belangrijkste? Dat is ook, in deze fase helemaal, onze momenten van rust krijgen om ons optimaal voor te kunnen bereiden op wedstrijden. Dit is een heel andere situatie waarin dat veel moeilijker wordt voor ons. Daar wordt helemaal niet over nagedacht.”

Volledig scherm Jaap Stam instrueert spelers PEC Zwolle, die volgende week waarschijnlijk vrij zijn omdat uitduel met Ajax is verplaatst: ,,Voor het juiste ritme heeft een speler gewoon wedstrijden nodig.” (Tekst gaat verder onder de foto.) © BSR Agency

Ondanks het officiële verzoek van PEC aan de KNVB om het besluit terug te draaien, heeft de Zwolse selectie volgende week waarschijnlijk een vrij voetbalweekend. Het ritme van de laagvlieger zal daardoor volgens Stam hevig verstoord worden. ,,Het is altijd lekker als je een punt hebt waar je naar toe kunt werken en een wedstrijd kunt spelen. Als je geen resultaat haalt, wil je dat in de volgende wedstrijd herstellen. Win je wel, dan wil je in hetzelfde ritme door want dan smaakt het naar meer. Het is onwennig als je in het weekend ineens geen wedstrijd hebt. Een oefenduel inplannen gaat ook niet, aangezien iedereen speelt. Dus je probeert een programma samen te stellen waardoor iedereen scherp en fit blijft. Maar voor het juiste ritme heeft een voetballer gewoon wedstrijden nodig.”

Middelen

Stam, die Ajax als speler en beloftencoach diende, snapt het probleem van zijn voormalige werkgever ook niet. ,,Het wordt een beetje overtrokken”, stelt de oud-international. ,,Als je Ajax bent, weet je dat je veel wedstrijden op topniveau speelt. Daar ben je een topclub voor en als topclub heb je ook het budget om daar van tevoren rekening mee te houden in de selectie. Dat soort clubs moet dat gemakkelijk kunnen bolwerken. Die jongens zijn dat gewend en hebben ook de kwaliteiten om drie wedstrijden in een week te spelen. Die club heeft de middelen om dat met een goede en brede selectie te bewerkstelligen.”

Quote Als je Ajax bent, weet je dat je veel wedstrij­den op topniveau speelt. Daar ben je een topclub voor en als topclub heb je daar ook het budget voor Jaap Stam, Trainer PEC Zwolle