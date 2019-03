Jaap Stam zet PEC Zwolle op scherp: Spelers moeten kritischer naar elkaar zijn

,,In deze periode van het seizoen moet je iedereen scherp houden, en de spelers elkaar ook om zeker te weten dat je er het maximale uit gaat halen", stak de coach tijdens het wekelijkse persmoment van wal. ,,Soms vind ik ze niet kritisch genoeg naar elkaar. Het belangrijkste is dat je elkaar helpt en steunt, maar ook kritisch bent in wat je van elkaar verwacht. Als je dat doet, en de acceptatie is er, dan worden dingen ook gemakkelijker voor jezelf en voor het elftal. En soms wijs je als trainer de spelers erop dat dat niet moet wegzakken. Die dingen benoem je. Nu op het veld, soms in de kleedkamer. Het hoort erbij. Als je als speler naar de absolute top wil, dan moet je die dingen kunnen accepteren. En anders moet je naar een ander niveau gaan.”

Enorme belangen

Hoeveel punten Stam met PEC nog nodig denkt te hebben voor directe handhaving? ,,Ik hoop niet meer zo veel. Maar iedereen weet dat we er nog wel een x aantal nodig hebben. Daarom is het belang van deze wedstrijd tegen Emmen enorm. Als je deze wint, zet je een goede stap. Voor hen geldt hetzelfde, want zij willen de aansluiting weer vinden en zullen volle bak gaan. Ze hebben ook de spelers ervoor om het ons heel moeilijk te maken. Het is duidelijk dat we een gat kunnen slaan. Maar dat is ook gemakkelijk praten. We moeten het wel eerst doen. Tegen De Graafschap dacht ook iedereen dat we wel even zouden winnen. We zullen gewoon volle bak moeten gaan.”