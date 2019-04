Japanner Nakayama debuteert onder toeziend oog van jonge landgenoten voor PEC Zwolle

De jonge Aziaten, die in een jeugdherberg in Apeldoorn verblijven, waren zondag al in het stadion te vinden. Staf en selectie van Minato SC bezochten het eredivisieduel tussen PEC en Emmen om een glimp op te kunnen vangen van Nakayama. Dat lukte dubbel en dwars, want prompt zagen de junioren hun populaire landgenoot debuteren, toen Kingsley Ehizibue in de slotfase geblesseerd raakte. En als dat niet genoeg was, kregen ze na afloop ook nog de gelegenheid om handtekeningen en selfies te scoren met de jeugdinternational.