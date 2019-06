Japanse ogen zijn gericht op de international van PEC Zwolle: Yuta Nakayama

Het was dringen geblazen rondom Yuta Nakayama in de mixed zone na Japan-Chili (0-4). De speler van PEC Zwolle kreeg veel aandacht van de journalisten uit Japan, het land dat bij gebrek aan beschikbare teams deelneemt aan Copa América. Nakayama is als ex-aanvoerder van O21 één van de blikvangers van de selectie. Tegen Chili maakte hij zijn debuut voor het hoogste nationale team, maar na de nederlaag kon hij daar niet van genieten. Oog in oog met de journalisten staarde hij naar de grond en gaf hij korte antwoorden op de vragen. Een tolk vertaalde de teksten van de jonge verdediger voor de buitenlandse pers. En hoewel zijn humeur niet zonnig was, kon er toch even over PEC Zwolle gepraat worden.