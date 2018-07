'Je werd uitgelachen als je op school wilde voetballen'

Hij werd geboren in Parijs, groeide op in Melbourne en wil doorbreken in Zwolle. Daar is Denis Genreau (19) met twee nieuwe treffers tegen Levante (3-1) zaterdag hard naar op weg. Een kennismaking.

Net wanneer Denis Genreau (spreek uit Déni) aan het uitleggen is dat hij aan de andere kant van de wereld meer aanpassingsproblemen had verwacht, wordt hij onderbroken door Younes Namli. ,,Zeg maar dat je blij bent dat je samen met mij kunt spelen", fluistert de herstelde aanvaller in zijn oor.

Genreau draait zich om en de concurrenten lachen gulzig naar elkaar. ,,Weet je, ik heb het echt naar mijn zin. Er werd me in Australië verteld dat het in Europa moeilijk aanpassen zou worden. Het voetbal zou hier ook keihard zijn, maar daar merk ik dus niets van", aldus Genreau, die even eerder tegen Levante nog een doodschop te verwerken kreeg van de weggestuurde Rubén Rochina.

Remigreren

Genreau is terug op het continent waar hij, nog geen twintig jaar geleden, het levenslicht zag. In Parijs om precies te zijn. Vader Marc en moeder Sophie beleefden een paar jaar eerder een geweldige huwelijksreis Down Under. Ze waren dusdanig onder de indruk dat ze besloten te emigreren. Eerst naar Adelaide en vervolgens naar Melbourne. Daar werkt de vader als projectmanager en is zijn moeder accountant. Genreau sluit niet uit dat zijn ouders binnenkort remigreren naar Frankrijk, ook vanwege zusje Pauline. ,,We praten thuis Frans en de rest van onze familie woont in Zuid-Frankrijk, in de buurt van Nice. Mijn zusje droomt ervan in Europa te werken, dus misschien keren ze over een paar jaar wel terug."

Queensland en The Great Barrier Reef, somt Genreau de mooie baaien op. ,,Australië is zo ontzettend mooi, alleen voetbal is er niet populair. Je werd zelfs een beetje uitgelachen als je op school wilde voetballen. Het is er de vierde sport misschien. Iedereen deed aan footy (soort rugby, red.). Daarvoor gingen 80.000 mensen naar het stadion. Gek hè." Genreau ging in tegenstelling tot zijn maatjes voor een voetbalcarrière. Toen die vorig jaar spaak liep, hield het voor de getalenteerde middenvelder wel op in Australië.

Beuk erin

Op zeventienjarige leeftijd had hij onder John van 't Schip al gedebuteerd bij Melbourne City. Toen zijn trainer echter terugkeerde naar Nederland en Warren Joyce werd aangesteld als vervanger, ging het mis. Onder de Engelsman transformeerde Melbourne City van een aanvallend en verzorgd spelende ploeg naar een elftal dat vooral de beuk erin gooide. Genreau kwam vorig seizoen niet verder dan tien minuutjes in de hoofdmacht. ,,Zijn komst veranderde alles voor mij. Ik wilde voetballen, maar hij had me niet nodig. PEC Zwolle werd daardoor een uitweg."

Van 't Schip ontving het talent met open armen, net zoals hij even eerder ook voor zijn voormalige assistent Michael Valkanis de vluchtstrook naar Zwolle had uitgerold. Genreau werd gehaald voor de toekomst, maar is na vijf weken al hard op weg naar een basisplek. Niet zoals hij gewend is als een box-to-box-middenvelder, maar als rechtsbuiten met een vrije rol. Tegen Hannover scoorde hij fraai en afgelopen zaterdag stelde hij tegen Levante voor PEC met twee treffers de eerste oefenzege op een buitenlandse opponent veilig.

,,Dit had ik ook niet verwacht. Ik ben hier gekomen om veel te leren en me goed te ontwikkelen. Dat ik nu al zo belangrijk kan zijn, maakt me heel blij." Genreau was in vier van de zeven oefenduels trefzeker. ,,Dat verrast me ook wel een beetje. Ik was in Australië middenvelder. Soms stond ik zelfs voor de verdediging. Dan kom je niet zo vaak in scoringspositie. Ik heb altijd wel kunnen scoren. Het gevoel na een doelpunt is heerlijk, helemaal bij een nieuwe club."

