Jesper Drost in Stiften: ‘In het slechtste scenario kom ik dit seizoen niet meer in actie’

Zijn overstap naar FC Groningen in 2015 mondde uit in een grote teleurstelling. Heel even leek een terugkeer naar Zwolle in de maak, maar Heracles ging vorig jaar met de voormalige smaakmaker van PEC aan de haal. In Almelo kwam Jesper Drost dit seizoen nog niet in actie en het is nog maar de vraag of dat überhaupt nog gaat gebeuren. ,,Ik moet zorgen dat deze vervelende blessure straks ergens goed voor is geweest", zegt de middenvelder in Stiften.

Of Jesper Drost net als veel voormalige teamgenoten ook een retourtje nam toen hij PEC na twee bekerfinales verliet? ,,Nee, dat stond niet in mijn contract”, zegt hij met een glimlach. Drost weet waar het retourtje op gebaseerd is. De voorbije jaren zag hij Boer, Lam, Reijnen, Lachman en Saymak - allemaal spelers met wie hij eerder een kleedkamer deelde - terugkeren op voor hen vruchtbare grond.

Over een comeback van het populaire jeugdexponent, die in 2015 voor een Zwols recordbedrag werd verkocht maar in Groningen zelden zijn topvorm haalde, werd vorig jaar dan ook niet zonder reden gespeculeerd. ,,Er is ook wel contact geweest”, onthult Drost in de wekelijkse videorubriek van de Stentor, waarin met een oude bekende van PEC vooruitgeblikt wordt op het voetbalweekend. In de tweede aflevering van het seizoen gaat Heraclied Drost in op de toenadering van zijn eerste club PEC vorig jaar.

Hij was speler van Groningen toen algemeen directeur Hans Nijland een belletje ontving vanuit Zwolle. Daar bleef het bij, weet de uit Nunspeet afkomstige Drost. ,,Ik weet niet of het een officieel bod betrof. Dat we dichtbij een transfer waren, wil ik niet beweren. Ik stond er wel voor open, maar uiteindelijk is het er niet van gekomen.”

De transfer kreeg de aanvallende middenvelder na drie povere jaren in Groningen alsnog. Niet naar de Overijsselse hoofdstad, maar naar Almelo. Drost maakte zijn ongenoegen op tv kenbaar nadat hij aan het begin van de competitie werd geslachtofferd.

Onder meer de manier waarop (‘na twee wedstrijden wordt je er al uit geflikkerd’, zei Drost) deed zijn club besluiten geen prijs meer op hem en de eveneens ontevreden Tom van Weert te stellen. Drost verkaste een paar dagen voor het verstrijken van de transferperiode naar Heracles. ,,Daar heb ik het hartstikke naar mijn zin.”

In zijn eerste seizoen bij Heracles was hij in 22 eredivisiewedstrijden goed voor twee treffers. Een aantal dat hij dit seizoen flink wilde overtreffen. In de voorbereiding bleek echter al dat het voornemen wel eens vertraging kon oplopen. ,,Ik had steeds last van een dikke knie. Op een gegeven moment heb ik er een specialist naar laten kijken. Die was na snel en duidelijk in zijn oordeel: Ik moest geopereerd worden.”

De spelmaker ging vorige maand onder het mes. ,,Ik moet zes weken op krukken lopen. Daar heb ik dus nog twee weken van te gaan. Daarna ben ik hier nog wel een half jaar zoet mee.” Of de er door de kraakbeenblessure rekening mee houdt dat hij dit seizoen helemaal niet meer in actie komt voor Heracles?

,,Nou, in het ergste scenario speel ik volgend seizoen pas weer. Ik hoop dat het allemaal goed gaat en dat ik aan het eind van het seizoen nog een paar potjes kan spelen. Dat is het gunstigste scenario. Ik hoop dat dat uitkomt want ik mis het voetballen enorm.”

Als Drost verlost is van de krukken, trekt hij dagelijks naar het revalidatiecentrum van de KNVB in Zeist voor een lange revalidatie. ,,Teamgenoten Robin Pröpper en Jeff Hardeveld hebben daar vorig jaar gezeten en die zeiden dat ik er in goede handen ben. Ik heb na PEC Zwolle de stijgende lijn niet kunnen vasthouden. Het is voor mij nu zaak om hier sterker uit te komen. Die knie was een probleem, maar ik wil deze periode ook benutten om fysiek nog meer te groeien en zo snel mogelijk weer die stijgende lijn van in mijn tijd bij PEC te vinden.”

Veel verder kijkt Drost niet. Zijn contract loopt komend voorjaar af. Heracles kan de optie voor een extra seizoen lichten. Of dat gebeuren gaat? ,,Daar denk ik helemaal niet aan. Mijn hoofd staat er ook niet naar. Ik heb nu maar één doel dat is goed revalideren en zorgen dat deze vervelende blessure straks ergens goed voor geweest is.”