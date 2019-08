Jeugdtrainer Loohuis schuift plekje op bij PEC Zwolle na vertrek Valkanis

Stegeman heeft gehavende selectie PEC Zwolle hevig overschat

5 augustus Het seizoen is amper begonnen of PEC Zwolle is keihard terug op aarde. De roep om versterkingen klinkt luid. Is dat terecht? Vier conclusies na de wanvertoning tegen Willem II (1-3). ,,Nu meteen weer aankopen doen vind ik zo opportunistisch.”