John Stegeman na pijnlijke nederlaag op oude nest: ‘Op dit moment is het strijden tegen degradatie voor PEC’

Wat dat Stegeman zegt? ,,Dat het op dit moment strijden tegen degradatie is voor PEC Zwolle. Ik denk nog steeds niet dat wij straks aan het eind nog tegen degradatie voetballen. Je hebt de trainer van de tegenstander ook gehoord, maar als je ziet waar we nu staan, is dat op dit moment wel de werkelijkheid.”

PEC kon de degradatiezone in Almelo niet ontvluchten. Was de eerste helft nog aardig, na rust donderde het in elkaar bij de ploeg van Stegeman. ,,Daardoor hou ik hier een klotengevoel aan over. Ik vond de 1-0 van Heracles onnodig. In die fase waren we niks minder. Van dat doelpunt klapperden mijn oren ook. Het was totaal niet nodig.”